Derfor virker din fugtighedscreme ikke

Du smører den forkert på

Klasker du cremen i hovedet på under to sekunder, snyder du dig selv og din hud. Ved at bruge lidt mere tid på at smøre creme i ansigtet, vil du både få mere glød og få arbejdet cremen bedre ind i huden. Du kan også lade dig inspirere af de asiatiske kvinder, som afslutter indsmøringen med at presse håndfladen mod huden, så der skabes et lille undertryk, der sætter gang i blodcirkulationen.

Du bruger dine cremer i forkert rækkefølge

Ved at bruge flere forskellige plejeprodukter kan du få endnu mere ud af din hudpleje. Desværre vil dine gode intentioner og anstrengelser være forgæves, hvis ikke produkterne kommer på i den rigtige rækkefølge. En god huskeregel er at lægge de letteste produkter først. Den fede olie vil eksempelvis blokere for det vandbaserede serum, og derfor skal den lette serum på først, dernæst ansigtscreme og til sidst olie.