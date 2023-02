Din hud er kun 10 minutter fra en sundere glød

Vinteren har for længst sat sine grumme spor på huden, og gode råd kan være dyre. Her i starten af februar drømmer vi nok alle om at give huden et tiltrængt energiboost – og Costumes skønhedsredaktør, Marie Hindkær, har derfor fundet frem til en ansigtsmaske, der er alle pengene værd – og som giver dig en øjeblikkelig effekt.

"Illuminating Oxygen Facial fra Exuviance giver den flotteste instant glød. Og den er helt ideel til de morgener, hvor du vågner op med en hud, der afslører, at du nok ikke har fået dine otte timer på hovedpuden. Eller som en maske til party-prep. Kom den på nyrenset hud og lad den skumme op. Fornemmelsen er lidt boblende, hvilket jeg elsker. Når skummet igen har lagt sig, vasker du resterne af – og du vil stå tilbage med en hud, der stråler med fornyet energi. Med andre ord – en facial til hjemmebrug, der både detoxer og giver nyt liv til huden."