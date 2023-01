Døjer du med uren hud på kinderne?

Makeup-børster og hudpleje

Allerførst og virkelig vigtigt er det, at du sørger for at holde dine børster, pensler og makeup-svampe rene, så de ikke udvikler sig til bakteriebomber. Invester i en brush cleanser – vælger du en på spray er det nemt og hurtigt at holde børsterne bakteriefri efter brug.

Tag også et kig på ingredienserne i dine produkter. Alkohol og parfume kan begge være med til at irritere huden unødvendigt og forårsage acne. Derudover er det vigtigt, at du ikke stresser din hud ved at rense den med alt for skrappe produkter. Har du acne kan det være fristende at bruge en ansigtsrens, der giver dig følelsen af, at al overskydende olie hives ud. Effekten vil dog være modsat. Stripper du huden for dens naturlige olier vil du ende op med en mere tør hud, eller en hud der kompenserer ved at gå i overproduktion og gøre din hud mere fedtet. Balance er key. Vælg en rens med salicylsyre – den eksfolierer porerne og holder hudens overflade fri for døde hudceller.