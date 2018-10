Er din hud tør eller dehydreret?

Hvad er forskellen på tør og dehydreret hud?

Tør hud er karakteriseret ved færre fugtproducerende kirtler i ansigtet og på kroppen, mens dehydreret hud mangler væske – ikke fugt. Derfor kan din hud sagtens være både olieret og dehydreret.

Med andre ord er tør hud en hudtype, mens dehydreret hud er en hudtilstand.

Tør hud mangler fugt, fordi den producerer mindre fedtstof end normal hud, og manglen på fedtstof betyder, at huden mangler de organiske stoffer, der skal til for at bevare fugt i huden.

Dehydreret hud har brug for vand. Når din hud er dehydreret skyldes det typisk eksterne faktorer, og de mest gængse er vejr, miljø, kost og koffeinforbrug.

Hvis din hud er dehydreret, er det vigtigste, at du sørger for at indtage masser af vand og fokuserer på at spise sundt og varieret. Men der findes også en række andre ting, du kan gøre: