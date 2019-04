Hvordan adskiller din nye single sig fra de tidligere?

"Min nye single Better Off skiller sig meget ud fra mine tidligere udgivelser, fordi man kommer mere ind på mig som person og musiker. Better Off meget mere følsom og sørgelig end det, jeg tidligere har lavet, selvom den stadig er lidt up beat. Det er jo en ærlig følelse at opleve et break up. På den måde er jeg også kommet meget mere i kontakt med mine egne følelser, mens jeg har skrevet sangen. Så jeg har en virkelig god mavefornemmelse omkring den!"