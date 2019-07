6 fejl, du begår med din solcreme

Du erstatter solcreme med makeup med spf

Ansigtshuden er udsat for vind og vejr hele året rundt, og derfor skal du være ekstra opmærksom på den vigtige solbeskyttelse her. Desværre tror mange fejlagtigt, at makeup med solfaktor giver nok beskyttelse i løbet af dagen. Det gør det ikke. Selvom din foundation indeholder faktor 50, er det de færreste, der smører den mængde foundation i hovedet, det kræver for at få optimal solbeskyttelse. Derfor bør du altid bruge en solcreme, og eventuelt supplere med spf-holdig makeup for ekstra beskyttelse.



Du glemmer læberne

Husk at smøre den tynde hud på læberne, da solbeskyttelsen oftere bliver slidt af her, når du drikker og spiser. Vælger du en balm med faktor eller en gennemsigtig stift, er det endnu nemmere at få smurt læberne.