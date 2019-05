Find den rigtige solcreme, der både passer på dig og miljøet

3. Til hverdagen

Gør det til en god vane at bruge solcreme i ansigtet som en del af din skønhedsrutine. Brug solcremen lige efter din dagcreme, inden du lægger makeup. Så får du det bedste og mest naturlige resultat. Gå efter en solcreme som Avène Sun Fluid SPF 50+, der har en let tekstur, er mat og ikke-fedtende – og ikke efterlader et hvidt skær på huden. Avène kalder konceptet 'Nude Skin Feel', og det dækker over fornemmelsen af ikke at have creme på, samtidig med at du er optimalt beskyttet. Cremen indeholder også antioxidanten Pre-tocopheryl, som beskytter huden mod frie radikaler.