Forkæl din hud indefra med disse 5 nemme opskrifter

Sådan gør du

Tænd ovnen på 200 grader. Start med at lave dejen til galetten. Kom smør og vand i en lille gryde og lad det koge til smørret er smeltet. Kom det i en skål sammen med speltmel, salt, knust fennikelfrø og revet citronskal.

Ælt dejen godt igennem. Kom dejen ud på et meldrysset bord, og ælt dejen godt igennem til den er smidig. Rul dejen ud på et stykke bagepapir. Kom evt. et stykke bagepapir over dejen. Det gør det nemmere at rulle dejen ud. Placer bunden på en bageplade beklædt med bagepapir, og tænd ovnen på 200 grader.

Skyl fenniklen og riv den i tynde skiver på et mandolinjern eller skær med en skarp kniv. Kom olie på en pande, og steg fenniklen ca. 4 minutter. Kom balsamicoeddike på panden og steg i yderligere 4 minutter til det karamelliserer.