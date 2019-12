Er du glad for både rens og en ugentlig eksfoliering, så vælg en fugtende variant, som ikke er for krads for din hud. Denne fra Rudolph Care er genial, fordi den både eksfolierer og kan bruges som en fugtende maske, hvis du lader den sidde i ti minutter, inden du skyller den af.

Husk generelt at bruge mildere renseprodukter om efteråret og vinteren, som ikke udtørrer huden for meget. En god grundregel er, at jo mere et produkt skummer, jo mere udtørrende vil det virke på huden.