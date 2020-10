Gratis skønhedstip er set af over 3 millioner på Instagram

Iskolde skønhedsfordele

Vi har før skrevet om fordelene ved at bruge is på ansigtet. Når du udsætter huden for ekstrem kulde ved at glide en isklump over ansigtshuden, sætter du gang i blodcirkulationen, porerne trækker sig sammen, og eventuel morgenhævelse under øjnene reduceres øjeblikkeligt. Det giver både glød og en friskere hud, ligesom at det på sigt kan reducere urenheder, fordi kulden virker bakteriehæmmende.

Is har derfor længe været et højtskattet trick, som især er godt at bruge en træt morgen eller inden en stor fest, hvor huden skal gløde ekstra meget.

Det smarte ved Craigs metode er, at for eksempel kokosmælk i sig selv har gode fordele for huden, og kombinerer du kulde med kokosmælk, får du også de lindrende og antibakterielle egenskaber fra kokosmælken. Ifølge Craig er frossen kokosmælk heller ikke lige så barskt for huden som en almindelig isklump af vand, da det smelter hurtigere, og er derfor et godt sted at begynde, hvis du aldrig før har prøvet at eksperimentere med is i hudplejen. Du kan også lave is af grøn te, så huden for gode antioxidanter undervejs, eller havremælk, som har en beroligende effekt på huden.