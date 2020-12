Har du brug for en hudkur?

En kur, som lover pænere hud, uden at du hverken skal faste, gnaske dig igennem uendelige mængder selleristave eller svede i fitnesscenteret. Det lyder måske for godt til at være sandt, men takket være skønhedsbranchens seneste besættelse af smarte kurforløb, kan du nu sende huden på en forskønnende bootcamp uden selv at få sved på panden. I dag tilbyder et voksende antal mærker et kurforløb, hvor du dag for dag smører dig til friskere og sundere hud med en dagsdosis højkoncentreret pleje i små flakoner eller forseglede engangsampuller.

Et kurforløb er ikke et fast indslag i hudplejerutinerne, men derimod et power boost, der giver huden et ekstra skud styrke og fugt. For mange er kurforløbet ekstra tiltrængt om vinteren, hvor huden har brug for lidt at stå imod med, inden de kolde måneder rammer os og vores ansigter.

Er din hud klar til en powerkur, er her nogle af de bedste.