Her er cremen, som behandler din sårede hud

Med Epitheliale A.H Duo skabte det franske hudpleje-brand A-DERMA i 2015 deres første dobbeltvirkende creme, som både fremmer hudens heling og modvirker dannelsen af ar. Med lanceringen af EPITHELIALE A.H ULTRA har man nu taget skridtet videre og integreret en beroligende virkning ved hjælp af Cicahyalumide® og ekstrakt af peruviansk lian.

Costume har testet den nye creme af blandt 12 Costume Icons, og tilbagemeldingen var imponerende: De 12 kvinder oplevede, at deres ar blev mindre synlige, at de fik mere smidig hud, at de fik mindre eksem og at deres pigmentforandringer blevet reduceret.

Reparerer og modvirker smerte på en og samme tid

A-DERMA nye creme er bygget op omkring Cicahyalumide® – et patentanmeldt kompleks af aktive ingredienser, der fremmer hudens healing og modvirker ar. Det består af L- ALA-L-GLU dipeptid, der er en kombination af to aminosyrer, som findes naturligt i kroppen (L-Alanine og L-Glutamine) og sørger for, at et sår hurtigt lukker sig, fremmer epidermal reparation og modvirker hyperpigmentering. Det består derudover af hyaluronsyre af naturlig oprindelse, der aktiverer helingen og bevarer et optimalt fugtniveau, samt Rhealba® havrekim-ekstrakt, der fremmer den epidermale genopbygning ved at øge celledelingen og modvirke den inflammation, der er en del af årsagen til ardannelse. Cremen er derfor eminet til at pleje huden efter f.eks. en urenhed, så man undgår ar eller mærker i huden efterfølgende. Cremen kan også bruges efter mindre overfladiske skønhedsoperationer, laser-behandlinger og peelinger. Brug også A-DERMAs EPITHELIALE A.H ULTRA efter en tatovering eller hvis man har fået fjernet en tatovering. A-DERMAs EPITHELIALE A.H ULTRA sikrer dig mindre synlige ar, en smidig hud og burde være en del af enhvers basic hudpleje.

Derfor føler du ubehag

Når epidermis, som er det tynde, ydre lag af huden, får en overfladisk skade, ved man, at den vil hele af sig selv. Men den smerte, der kan være forbundet med skaden, glemmes ofte. Måske fordi den ikke har betydning for helingsprocessen og derfor synes mindre vigtig. Eller fordi vi opfatter den som uundgåelig.

Men hvorfor gør det ondt, når huden beskadiges? Årsagen skal findes i det tidlige fosterstadie, hvor hud og hjerne er en og samme ting. Men også efter, at cellerne har specialiseret sig, forbliver de forbundne via nervesystemet. Det betyder, at når huden beskadiges, vil smertereaktorer på keratinocytterne via nervesystemet sende besked til hjernen om, at 'det gør ondt'. Det er altså disse receptorer, der er årsagen til følelsen af ubehag.

Vil du læse mere om EPITHELIALE A.H ULTRA? Gå på opdagelse i Costumes Icons' vidnebyrd her.

Cremen kan blandt andet købes på dit nærmeste apotek og koster fra 111,50 kr.