Serum? Tager du et kig på hylderne med skønhedspleje eller køber skønhedsprodukter online, er du formentligt stødt på ordet serum før. Hvor serum for bare ti år siden blev set som en ny og spændende tilføjelse til din hudplejerutine, er det i dag en fast del af skønhedsentusiasters ABC. Det skyldes blandt andet, at et serum giver mulighed for at give din hud den skræddersyede pleje, som en fugtighedscreme ikke nødvendigvis kan klare.

Er du nysgerrig på, hvad et serum er, og endnu vigtigere, hvad det kan gøre for dig og din hud, så læs med her.