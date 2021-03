Hvorfor får jeg voksenakne?

Hvorfor får man voksenakne?

“Jeg vil først og fremmest understrege, at akne og voksenakne hverken skyldes dårlig hygiejne eller dovenskab. Derfor bør vi holde op med at kalde akne for 'uren hud'. Hverken min egen eller din hud er beskidt. Man er derimod født med en genetisk disposition for akne. Har du en mor, bedstemor eller oldemor, som har haft akne, har du stor sandsynlighed for at arve akne-genet, som gør, at dine porer stopper mere til end andres. Akne begynder ofte med stress, som får din hud til at producere mere fedt. Fedt er ikke et problem, medmindre huden samtidig bliver tilstoppet. Forestil dig dine porer som små vulkaner, der enten kan være inaktive eller aktive (i udbrud). Når de små vulkaner stopper til, hober fedtet sig op og blander sig med døde hudceller og bakterier. Så opstår der betændelse, vulkanerne kommer i udbrud, og du får bumser.

Voksenakne kan være mere kompleks, end den akne vi ser i teenageårene, og kommer oftest som følge af, at kroppen reagerer på en cocktail af påvirkninger som stress, hormonel ubalance, graviditet, maveproblemer, klemte følelser og genetik. Man kan desuden dele voksenakne op i to kategorier: hormonakne og inflammationsakne.

Hormonakne ...

"... opstår typisk på hage, kæbe og omkring munden. Det kommer som regel lidt on and off. Som regel er det værst ugen op til menstruationen. Vores kvindekroppe er konstant påvirket af hormonelle svingninger. Derfor er vi kvinder mere udsatte for at få akne end mænd og bør efter min mening sørge for at passe mere på os selv ved at sove mere, holde flere pauser, spise bedre, få flere orgasmer, ryge mindre og bruge kondom i stedet for hormonprævention. Vi er udsat for hormonelle udsving hele livet, og nogle af de største er:

Pubertet (som vi jo også ofte forbinder med akne)

Menstruationscyklus (man får som regel nye bumser i dagene op til blødningen)

Graviditet og efter fødslen

Perimenopause (de 10-15 år op til selve menopausen)

Menopause

Stress

P-piller, søvnmangel, kaffe og mangel på god mad kan også påvirke hormonerne og din hormonakne."

Inflammationsakne ...

"... er lidt mere konstant. Du har akne hele tiden. Du får ikke flere bumser i ugen op til menstruationen. Som regel er bumserne meget betændte, og du har cyster, der føles som knuder under huden. Inflammationsakne gør meget ondt. Hvis det passer på dig, er probiotika og B-vitamintilskud helt uundværlige. De to tilskud vil hjælpe dig, men du skal naturligvis også have den rette hudpleje. Søvn, stresslindring og alle de førnævnte livsstilsfaktorer er også vigtige for dig."