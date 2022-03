I Danmark har vi heldigvis fået flere og flere eftertragtede skønhedsmærker til landet som for eksempel Morphe, The Ordinary og ikke mindst længe ventede Glossier. Og nu kommer der endnu et mærke til: Et mærke, som i årevis er blevet fremhævet i udlandet af begejstrede fans, og som vi nu endelig kan få fingrene i herhjemme.