“Jeg er overrasket over, hvor godt denne creme virker på urenhederne”

Trin 2: Essence/Lotion

“Mit andet trin efter rens er en såkaldt essence-lotion. Det er en blanding af toner og serum, som giver et ekstra lag fugt uden at tynge på huden. Det forstærker desuden effekten af din øvrige pleje.”

Min fortrukne Lotion:

Egf essence, Bioeffect hos Magasin.dk 775 kr.

Trin 3: Serum

“Når jeg skal pleje huden, tænker jeg over at vælge nogle produkter med ingredienser i, der hjælper til at udglatte linjer og mindske mine begyndende pigmentpletter. Derfor lægger jeg først to aktive serummer, som skal lægges inden den fede pleje, så jeg er sikker på, at eventuelle olieholdige cremer ikke blokerer for de mere tyndtflydende serummer.”

Mine foretrukne serummer:

Capture total super potent serum, Dior hos Matas.dk 1.419 kr.

Discoloration defense serum, SkinCeuticals hos Nage.dk 740 kr.

Trin 4: Fugt

“Når først serummerne er smurt på huden, skal der fugt til fra en creme, som gerne må byde på lidt flere fede ingredienser. Efter ansigtscremen lægger jeg også et lag øjencreme hele vejen rundt om øjnene.”

Min foretrukne fugtighedscreme og øjencreme:

Daily hydra creme Woods_copenhagen 350 kr.

Omega + complex eye cream, Paula's Choice 269 kr.