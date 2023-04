"Jeg har testet den nye peeling maske fra Rudolph Care – og dette skete."

Hvad kan den?

"Den har være længe undervejs, og jeg ventede derfor også med spænding på, at den nye peeling maske fra Rudolph Care ville lande på mit bord. Det gjorde den så endelig i fredags, og søndag morgen efter badet var det tid til test.

Time to Glow Peeling Mask er en frugtsyremaske, også kaldet AHA, og er baseret på natulige frugtsyrer fra blandt andre blåbær, sukkerrør, ahorn, citron og appelsin. Går du og drømmer om mere glød (kan man overhovedet få for meget?), en finere struktur i huden og mindre synlige linjer er en peeling maske med netop frugtsyrer et af de bedste og mest skånsomme produkter til at opnå dette – uden at du risikerer at gøre skade på din hudbarriere. De døde hudceller fjernes og hudens naturlige cellefornyelse stimuleres, hvilket i sidste ende giver en mere glødende og ensartet hud.

Jeg foretrækker altid at bruge ansigtsmasker efter badet, hvor huden stadig er varm. Hvis du kender Rudolph Care kender du uden tvivl også den varme og milde signaturduft – og det var da også det første jeg bemærkede, da jeg smurte masken ud den på huden. I de første par minutter kan masken godt prikke lidt, men dette er helt naturligt. Sammenligner jeg masken med nogle af de andre peelingmasker jeg efterhånden har testet mig igennem, er det en meget mild prikken du vil opleve på huden. Lad den sidde på huden i 5-20 minutter inden du fjerner den med en fugtet vatrondel.

Virker den?

Jeg havde den siddende på huden i omkring 10 minutter – og lad mig bare slå fast med det samme, at den lever op til sit navn. Time to Glow gav min hud den fineste glød – næsten som efter en workout, og så var der heller ingen tvivl om, at mine porer på hver side af næsen virkede mindre. Vi har altså at gøre med en maske, der gør en forskel med det samme, hvilket bestemt også gør det til en effektiv pre-party maske.

Rudolph Care anbefaler, at man bruger masken 1-3 gange om ugen – og vil du booste effekten kan du vælge at sove med den på huden 3 nætter i streg. I så fald lader du den sidde på huden i 10-20 minutter inden du, uden at vaske den af, smører din natcreme over.

Jeg elsker mange af produkterne fra Rudolph Care, men der er også et par stykker, som jeg ikke behøver. Time to Glow Peeling Mask gav et rigtig godt første indtryk, og jeg er spændt på at se de mere langvarige resultater, den kommer til at give mig (og dig).