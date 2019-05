Sådan slipper du af med de mørke rande

Derfor får du mørke rande under øjnene

Mørke rande under øjnene kan skyldes flere ting: Genetik, for lidt søvn eller mørk pigmentering. Dernæst kan mange opleve at blive hævede under øjnene på grund af væskeophobninger, hvilket giver skygger, som får randene til at se mørkere ud.

Ligeledes kan den tynde hud under øjnene blive endnu tyndere med alderen, og dermed står de mørke blodkar under huden mere frem, ligesom at allergi og rygning kan være med til at udvide blodkarerne og gøre de mørke cirkler endnu tydeligere.

Når først du har fundet årsagen til dine mørke rande, findes der heldigvis også en løsning, der matcher – og du får dem alle herunder.