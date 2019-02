Huden under øjnene er, lige som huden på dine læber, en del tyndere end i resten af ansigtet. Øjenhuden er næsten 40 procent tyndere og samtidig den mindst elastiske del af huden. Derfor ældes huden under øjnene hurtigere end i resten af ansigtet, og det er derfor her, du først vil få små linjer og dybere rynker.

Da der ikke er kirtler i huden under øjnene, bliver den også hurtigere udtørret end resten af ansigtshuden, og derfor kan mange af de begyndende linjer, du ser i spejlet, i virkeligheden skyldes tørhed. De vil derfor bliver langt mindre synlige, hvis du sørger for at fugte den udsatte hud.

Netop derfor bør du altid pleje med øjencreme, hvis du vil sikre dig, at øjenområdet ikke ældes før tid. Styrkende øjencreme kan også hjælpe imod mørke rande.

Huden styrkes bedst ved hjælp af øjencreme med A-vitamin, mens resten af ansigt oftest har brug for en federe creme. Det er altså typisk nødvendigt at investere i en creme, der passer til huden under øjnene, men ikke er egnet til ansigtshuden i øvrigt.