På dette tidspunkt virker dine cremer bedst

Fra klokken 21 til 23

I løbet af dagen bliver vores hud udsat for forskellige stressfaktorer, men fra klokken 21 til 23 begynder huden at slappe af. Derfor vil den i dette tidsrum være mest modtagelig over for de plejende ingredienser, som findes i serummer og cremer. For at give din hud den optimale pleje, skal du altså sørge for at rense og smøre den imellem klokken 21 og 23.

Det er også i dette tidsrum, at søvnhormonet melantonin begynder at blive udløst i kroppen. Melatonin gør det lettere at falde i søvn, og er samtidigt medvirkende til at reparere din hud for skader fra solens stråler og forurening.