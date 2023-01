Pas på din hud i kulden

Sov godt

Sørg for at få din nattesøvn. Det er nemlig om natten, at huden for alvor går i reparationsmode. Sover du dårligt, eller får du for lidt søvn, så vil det kunne ses på din hud – allerede om morgenen. Huden vil synes mere trist og uden glød – og den kommer ganske enkelt ud af balance. Vågner du efter en hård nat, så sæt 5 minutter af til en ansigtsmassage, eller prøv det koreanske trick, hvor du fylder en skål med koldt vand og nogle isterninger. Hold ansigtet i det kolde vand i 20-30 sekunder. Effekten er ikke til at tage fejl af, dit ansigt får med det samme en fornyet udstråling som følge af det kolde gys. Ligesom det kolde vand har en anti-inflammatorisk effekt.