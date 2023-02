Passer du på din hudbarriere?

Damage control

Hvis skaden er sket, og din hudbarriere er svækket, så skal du have fat i en barriere-creme, der både reparerer og giver maksimal beskyttelse. Brug den som det sidste step i din hudplejerutine – det er især vigtigt i og med at barriere-cremen forsegler hudbarrieren, og derfor vil intet du kommer ovenpå kunne trænge igennem. Ofte har barriere-cremer en lidt federe konsistens, men der er ingen grund til at frygte for tilstoppede porer af den grund. Det kan tage fra uger og op til et halvt år at rette op på en skadet hudbarriere.