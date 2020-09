Prisvenligt skønhedsprodukt har over 5.000 positive anmeldelser

Is har længe været kendt som et smart og gratis skønhedstrick. For eksempel kan du med fordel starte dagen med at køre en isklump henover huden, kulden får nemlig blodårerne til at trække sig sammen og giver en øget blodcirkulation, med det resultat at du øjeblikkeligt ser friskere og mere opstrammet ud i ansigtet. Dernæst får kulden også porer og blodkar til at trække sig sammen, hvilket giver synligt mindre porer og rødmen i huden. Ligeledes skulle kulden også have en bakteriedræbende effekt, så har du en begyndende urenhed, så hold da isterningen på urenheden, hvilket vil mindske dens betændelsestilstand og hævelse.

Dog kan det være lidt bøvlet at sidde med en smeltende isklump i et klæde, og det er en af grundene til, at folk nu har fået øjnene op for for et nyt iskoldt redskab. Det kolde redskab er blevet utroligt populært på Amazon.com med prominente fans såsom hårstylist Jen Atkins og model Karlie Kloss.