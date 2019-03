Selvom vi i disse måneder savner solens varme, byder dens fravær på rig mulighed for at gøre noget ekstra godt for din hud. Med færre soltimer i døgnet kan du nemlig udnytte den ro, huden får fra solens skadelige uv-stråler, og sætte ind med effektiv pleje eller intensive kure, der vil tackle både trist hud, pigmentpletter, linjer og urenheder.

Manglende glød

Er huden grå og trist at se på, skyldes det formentligt, at den er dækket af et lag døde, udskilte hudceller, som blokerer for de nye, underliggende celler. Det giver en kedelig overflade, som samtidig gør det sværere for dine cremer at trænge ned og pleje huden.

Løsningen

Gå efter peelende glødgivere i form af AHA, en forkortelse for alfa hydroxy acids – en gruppe frugtsyrer, der omfatter glykolsyre og mælkesyre. AHA trænger igennem hudens øverste lag, hornlaget, som er den hud, du kan se, når du studerer dit eget spejlbillede. Her fjerner den de døde hudceller og stimulerer ny celledannelse, og resultatet er en mere forfinet ansigtshud. AHA kan også øge mængden af fugtende hyaluronsyre i din hud og baner vejen for din øvrige pleje, da effekten af både A- og C-vitamin og plantebaserede vækstfaktorer forstærkes af frugtsyrerne.