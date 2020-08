Sådan holder du huden pæn under mundbindet

Less is more

Det indelukkede miljø, der opstår under mundbindet, kan være med til at tilstoppe huden - især ved for mange lag creme, serum og olie. Derfor vil huden i denne tid have bedre af let pleje uden for mange tilstoppende elementer. Gå efter en let dagcreme eller en oliefri-gel, hvis du i forvejen har tendens til at slå ud.

Omvendt bør du ikke bruge for skrappe eller udtørrende produkter, da huden kan blive tyndslidt på de steder, hvor mundbindet sidder og trykker direkte ind på ansigtet.

Vi anbefaler, at du bruger et mildt renseprodukt, en toner, som lukker porerne og fjerner overskydende olie. Dernæst skal der fugtes ved hjælp af et mildt serum med plejende ingredienser af for eksempel niacinamid og zink, som også mindsker fremkomsten af urenheder. Afslut med en let dagcreme eller en oliefri-creme, hvis du generelt har tendens til urenheder.