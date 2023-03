Skønhedsbehandlinger på 5 minutter, der faktisk virker

Nogle dage har ansigtet bare brug for lidt hjælp – enten om morgenen, når man ser ekstra træt ud, eller efter en lang dag, hvor man skal videre til fest.

Her ville det være ideelt at kunne sætte et par timer af til den helt store forskønnende selvforkælelse, men de færreste har tid til at booke skønhedsbehandlinger eller til at tage et par timer ud af kalenderen til hjemmespa.

Vi har samlet 5 effektive og tidsbesparende tricks og behandlinger, som vil give dit ansigt nyt liv på under fem minutter, og du kan finde dem lige herunder.