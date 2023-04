Skønhedsredaktøren: Denne apotekercreme til 95 kr. er uundværlig

"Jeg elsker multiprodukter, og allermest dem, der er så milde at mine børn også kan bruge dem. Et produkt, jeg sørger for aldrig at løbe tør for derhjemme, er Cicaplast Baume B5+ fra La Roche Posay – en ultra nærende og reparende balm, der laver små mirakler på tør hud. Og det uden at fedte. Den har en beroligende effekt på huden, hvilket også gør den effektiv på irritationer, og så beskytter den og styrker hudbarrieren, som mange af os kæmper en kamp med ovenpå vinteren.

Jeg elsker den på fødderne – den blødgør virkelig hælene. Og så bruger jeg den også meget gerne som en lindrende maske i ansigtet efter en lang dag foran skærmen eller udenfor, hvor min hud har skullet kæmpe lidt mere mod de skadelige frie radikaler. Der findes beautyprodukter som alle burde eje – og efter min mening er dette et af dem," siger Skønhedsredaktør Marie Hindkær.