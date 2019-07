Sådan undgår du urenheder efter flyveturen

Under flyveturen

Hold dig makeupfri

Det er bedst at lade makeuppen blive i makeuppungen, da den vil være med til at tilstoppe porerne. Ligeledes er det nemmere at give ansigtet fugt under flyveturen, hvis du ikke skal tænke på at holde makeuppen intakt. Kan du ikke undvære makeup, så vælg eksempelvis en mineralpudder, der ikke tilstopper porerne på samme måde som en flydende foundation.

Fugt

Hvis du ikke kan droppe lidt dække i ansigtet, findes der måder at fugte huden på uden at ødelægge makeuppen. En ansigtsmist er en nem måde at give ansigtshuden et opfriskende lag fugt, og der findes flere mærker, som laver små, rejsevenlige størrelser.

Har du et makeupfrit ansigt, vil en fugtende maske gøre en stor forskel. Vælg en med en diskret eller gennemsigtig farve, da det er de færreste, der har modet til at sidde med en grøn maske i hele hovedet. Er du mere modig kan du også vælge en sheetmask, som er ideel at have med på flyveren, fordi maskens mængde af væske er langt under de 100 milliliter, man må have i håndbagagen.