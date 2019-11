Undgå tør vinterhud med skønhedsredaktørens bedste tips

Som mange andre har jeg en kombineret hudtype, som kan fedte lidt om sommeren og føles mere tør om vinteren, når kulden bider i kinderne. I denne tid skal der derfor ekstra pleje til – og et par smarte tricks, som holder den udsatte ansigtshud godt beskyttet.

Oftest er det kun et par få simple justeringer, som gør den store forskel, og her får du mine bedste tips til at gøre dine hudplejerutiner vinterklar.

For det første skal der masser af fugt til – også indefra. Det blev jeg kun endnu mere opmærksom på efter en gratis hudanalyse i The Body Shop, som viste, at min hud var mere dehydreret, end jeg selv gik rundt og troede. Derfor husker jeg nu at drikke omkring to liter vand dagligt, og blev med The Body Shops hudekspert klogere på, hvor jeg kan skrue op for fugten i mine plejerutiner.