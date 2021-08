Næsten alle har oplevet at få en bums eller to en gang i mellem. For nogle vender urenheden hyppigt tilbage, imens andre kun oplever det få gange i livet. Uanset hyppigheden af dem er bumser en helt naturlig reaktion fra huden. Bumser forekommer ofte op til din menstruation på grund af hormonelle påvirkninger, eller i perioder hvor du har haft lidt for travlt.

På den måde er urenhederne i virkeligheden en god indikator på, hvordan din krop og hud har det.

Men selvom det at få urenheder er fuldstændigt normalt, kan det stadigvæk være rart at kende de tips, som mindsker dem. Her kommer tandpasta ind i billedet – måske har du også hørt, at tandpasta skulle mindske urenhederne? Som resultat af dette er mange fra tid til anden gået i seng med blå-hvide plamager i ansigtet i et forsøg på at reducere urenhedernes levetid.

Men virker det at bruge tandpasta på urenheder? Vi har sat os for at enten at be- eller afkræfte myten en gang for alle, og vi har i den forbindelse allieret os med hudterapeut Madeleine Olsson fra Akademikliniken i Malmö.