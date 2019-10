Hygge eller fest? Få inspiration til enhver slags halloween

Få looket

1. Påfør din sædvanlige grundmakeup. Bland nogle dråber Drops of Gold i din foundation for at give en smuk glans. Giv den gas med konturering, og anvend gerne en mørkere nuance, end du normalt bruger, under kindbenene og på siden af næseryggen for at give ekstra definition.

2. Lav et mørkebrunt smokey eye. Gnid skyggen opad og udad. Lad den også gå indad til der, hvor brynene starter, og gnid skyggen ned mod næsen. Påfør en vinget eyeliner, øjenblyant langs den våde kant samt mascara. Sæt kunstige vipper på for at give en dramatisk effekt.

3. Tegn sort øjenblyant på næsen og overlæben. Tegn prikker på kindben og pande med hvid eyeliner. Brug en smallere pensel med Shine Lip Liquid i nuancen Berry Glaze, og tegn blodstreger under øjnene.

Så er looket færdigt, og du er klar til halloween!