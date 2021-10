Et lash lift går i al sin enkelthed ud på, at du får løftet og buet vipperne, og resultatet holder i op til seks uger. Det vil sige, at du har vipper, der hver dag syner af meget mere og som sidder perfekt – selv når du lige er vågnet. Få du dem også farvet mørke, ser det faktisk ud som om, at du har mascara på, hvilket betyder, at du kan vågne op med de flotteste vipper, uden at gøre noget som helst.

I dag findes der et væld af steder som tilbyder den populære behandling, som mange også vælger at kombinere med et brow lift.