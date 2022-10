Makeup-artisten: Denne foundation-børste er den bedste

At have de rette tools til din foundation er næsten ligeså vigtigt som at have den rette foundation til din hud. Vi har spurgt Vilde Feste, makeup-artist og Nordic Senior artist hos MAC Cosmetics, om, hvilken børste, der er hendes favorit.

“Min absolutte favorit er børste nummer 170 fra MAC Cosmetics. Det er en rund og kompakt børste, der kan det samme som en beautyblender, altså duppe og blende. Men den er både mere hygiejnisk end en beautyblender, og sluger heller ikke så meget produkt. Det er en fantastisk allround børste, som du både kan bruge til foundation og concealer.”