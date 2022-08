Makeup-artisten: Disse eyeliner tricks skal du kende

"Kom en neutral pudder på dine øjenlåg inden du lægger eyelineren. Det får den til at holde bedre. Læg pudder op til globelinjen, eller lidt over."

"Brug en lille flad pensel med en rund ende til at komme farven på med. Det gør det nemmere at få eyelineren ens i begge sider, hvilket er vigtigt for et grafisk udtryk. Kom eyeliner på penslen, og start ved øjenkrogen. Mal langs vippekanten til midten af øjet - og gør herefter det samme men fra den anden side. Ret til med de helt små vatpinde med en anelse micellar-water på."