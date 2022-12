Makeup-artisten: Her er mit allerbedste tip til at få makeuppen til at holde

Som en af landets mest eftertragtede makeup- og hårstylister har hun testet sig igennem et hav af produkter - og fundet frem til nogle af de bedste. Nicci Welsh, der også står bag makeup-skolen Nicci Welsh Academy, deler ud af sine bedste tips til, hvordan du får din makeup til at holde i længst mulig tid.

Hvilken setting powder er den allerbedste?

"En af mine all-time favoritter og et must hos enhver makeup-artist er Translucent Loose Setting Powder fra Laura Mercier. Den er så godt som vægtløs, og har en fantastisk evne til at blive siddende på huden uden at man ser den. Huden bliver flawless – og som en bonus er den pakket med både anti-oxidanter og fugt til huden."

Hvad bruger man egentlig en setting powder til?

"En setting powder er lidt af et multi-produkt designet til at holde din makeup på plads hele dagen - og det er præcis det den gør. Brug den ovenpå din makeup - eller som en base for din øjenskygge og læbestift. Fordi at pudderet absorberer overskydende olie fra huden, er den perfekt at bruge under din øjenskygge. Og bruger du den på dine læber kan du få farven til at holde længere. Kom først en smule foundation eller concealer på læberne, blot overskydende produkt væk og kom så pudderet på."

Hvad er dit bedste tip til at bruge den?

"Der er flere forskellige måder du kan bruge en setting powder på. Hvis du har tendens til at blive lidt rynket under øjnene i løbet af dagen, så prøv at komme den på over din concealer med en fugtig makeup-svamp. Lad den sidde mens du gør resten af din makeup, og børst så overskydende pudder væk."

Den klassiske måde at bruge en setting powder er over det sidste step - når makeuppen er lagt. Det giver din hud en blødere finish. Hvis du har tendens til at blive shiny i løbet af dagen kan du med fordel komme den på med en makeup-svamp ved at presse pudderet blidt ind i huden."

