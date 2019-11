“Det kan være virkelig flot med en markering af brynene, så længe det gøres naturligt. Du får det bedste resultat ved at udfylde huller i brynene frem for at forsøge at tegne en helt ny form. Det gælder især for den del af brynet ved den indre øjenkrog, som mange kommer til at tegne op med enten runde eller firkantede ender.”

Vaneændring:

“Vil du være sikker på et flot resultat, bør du farve med fjerlette strøg, og undgå at tegne en direkte form. Giv derfor den originale brynpen en pause, og prøv i stedet en skumapplikator, hvis tynde form automatisk gør det umuligt at fylde for meget farve i brynene.”

Shape and shade brow tint i taupe, Mac 170 kr.