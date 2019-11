5 vigtige make up-tools, du bør eje – og hvordan du bruger dem

4. Øjenskyggepenslen, der kan skabe effekt

Uanset om du lægger en let ensfarvet nuance over øjet til hverdag, eller om du ofte går all in på smokey eyes eller blender flere farver, er det vigtigt, at du har en ordentlig pensel til formålet. Du skal være obs på, hvordan børsten er udformet, da det er forskelligt, hvilket look det giver.

Du kan med fordel investere i et 'Eyeshade-blend børstesæt', hvor du både får en 'base brush' til at påføre øjenskygge på hele øjenlåget og en 'Deluxe Crease Brush' til at kunne blende farver og lave effekter, særligt langs globelinjen.