Dette trick får din cremeblush til at holde hele dagen

Er du også en af de mange, der har skiftet den traditionelle pudderblush ud med en cremeblush? Så har du formentligt også bemærket to ting. Vi starter med den gode. En cremeblush skaber et mere naturligt udtryk end dens kollega i pudder – og er den sikre vej til en lækker dewy hud. Udfordringen med en cremeblush er bare, at det er sværere at få den til at holde en hel dag på huden. Og særligt, hvis din hudtype hører til den mere olierede.

Der er dog et par ting du kan gøre for at få den til at holde sig præcis, hvor du gerne vil have den i længere tid. For det første skal du ikke undervurdere effekten af en god primer – den både binder din makeup til huden, og får dine porer til at synes mindre. For det andet er en setting powder et så godt som uundværligt finishing produkt. Vælg en setting powder uden talkum og i en meget fin konsistens, så den ikke ses på huden. Lad den være det sidste step i din makeup, og kom den på med en stor blød børste.

Og husk så. En cremeblush skal altid bruges oven på din foundation – og det vel at mærke en flydende foundation. Kommer du en cremeblush ovenpå en pudder- eller mineralfoundation vil du med stor sandsynlighed ende med et knapt så flatterende "kaget" udtryk.