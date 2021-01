Gelenegle: Vil det redde eller ødelægge dine negle?

Hvad er gelenegle?

Gelenegle består ikke overraskende af gele, som lægges ovenpå din egen negl. Det ekstra lag gele forstærker din negl, så den bedre kan holde til slag, som normalt ville slide eller knække den. Ofte bliver akrylnegle og gelenegle forvekslet, da de ligner hinanden, men laves på forskellige måder.

Den største forskel er materialet, som lægges på neglen, og at gelenegle først tørrer, når de kommer under en UV- eller led-lampe. Derfor har din negletekniker længere tid til at arbejde med geleen end med akryl, som begynder at tørre, idet det lægges på neglen – lidt ligesom almindelig neglelak. Det er også grunden til, at det er nemmere for din negletekniker at lave fine mønstre i geleen end for eksempel i akryl.

Gelenegle kan desuden laves i præcis den længde, du ønsker, og er derfor både til dig, som ønsker korte negle og dig, der er ude efter at få forlænget din egen negls længde, hvor for eksempel shellac kun kan bruges til holdbar farve, men ikke til at forlænge neglen som gele og akryl.