Viral makeuptrend med over 264 millioner visninger er overraskende nem at kopiere

Sådan lægger du strawberry makeup

Basen

For at sikre dig det bedste og mest dewy resultat, skal du have styr på din makeup-base. Det vil sige, at huden skal være godt fugtet, og du kan eventuelt hjælpe gløden på vej med en fugtende primer med lidt perlemorglans i.

solkyssede kinder og næseryg

Dernæst skal der duppes blush på kinder og næseryg. Du vælger selv, om farven skal komme fra en cremeblush, blank læbestift eller en farvet læbepomade, da alle tre vil give det cremede look. Det eneste du ikke kan bruge, er matte produkter, da vi med dette look stiler efter så meget fugt og glans som muligt.

Fregner

Vil du gå hele vejen, kan du supplere de jordbærrøde kinder med et par velplacerede, påtegnede falske fregner.

Fregnerne giver det sidste prik over i’et, men kan godt undværes, hvis tiden er knap. Men har du mod på at tegne fregnerne på, skal du bruge en flydende brun eyeliner eller en brun brynpen.

Dernæst skal du tegne de små prikker på. Sørg for at blende hver prik godt ud med din finger, sådan at du får et naturligt fregne-resultat. Du bestemmer selv, hvor mange – eller få – fregner der skal indgå i din strawberry makeup.