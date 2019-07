Modellen: Denne neglelak er så flot til sommerbrun hud

Hvordan holder du dig sund?

“Jeg drikker rigtigt meget vand, spiser vitaminer og en teske manukahonning hver dag. Honningen giver færre sygedage, fordi den indeholder et stof, der hedder MGO, som virker antibakterielt i kroppen. Jeg træner desuden TRX, løb og yoga tre til fem gange om ugen, men jeg går meget op i at mærke efter, og føler jeg mig træt, tager jeg en slapper i stedet for at piske mig selv.”