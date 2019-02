Hvad er din bedste skønhedsanbefaling?

“Der er mange. Rodins ansigtsolie med lavendel, som også kan bruges i hårspidserne, eller den budgetvenlige Jet lag face mask fra Summer Fridays, som jeg smører i ansigtet, inden jeg går i seng.”

Hvad gør du for at se frisk ud om morgenen?

“Er jeg kommet sent hjem natten før og skal se frisk ud på fem minutter, bruger jeg en øjenvippebukker fra Shu Uemura og en lys eyeliner fra Chanel til de våde kanter i øjet. Man kan også med fordel lægge en smule læbestift i en frisk, let pink eller bærfarvet nuance og til slut duppe lidt highlighter ved kindben, amorbue og over øjets globelinje.

Har du et godt skønhedsråd?

“Lad aldrig nogen plukke dine bryn ud af facon. Bryn er smukkest, når de får lov til at leve deres eget liv, og det kan tage år at få dem til at vokse ud igen, når skaden først er sket.”