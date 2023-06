Igennem mine efterhånden mange år som skønhedsredaktør og beauty-entusiast er der få brands, der har imponeret mig som Chanel. Det franske modehus skaber tendenserne - også inden for makeup - hvilket blot understreges af konceptet, Cometes Collective, et fællesskab af nye talenter indenfor makeuppens verden. Et fælleskab af kvindelige makeupartister, der kommer til at skabe de næste tendenser indenfor makeup – i en smuk forening af innovation og tidløshed.

I forrige uge var jeg inviteret med til Cannes af Chanel, hvor konceptet blev præsenteret. Selve eventen fandt sted i Villa Navarra i Le Muy - en

imponerende privat villa tegnet af arkitekten Rudy Ricciotti for galleristen Enrico Navarra - og som i dag huser en kunstsamling med ikoniske værker af blandt andre Keith Haring og Basquiat. Her blev alle gæsterne taget med på en rejse ind i farvernes, kunstens og naturligvis makeuppens forunderlige verden - præsenteret af Chanel og makeupartisterne Ammy Drammeh, Cécile Paravina og Valentina L, der alle tre har joinet Chanels Cometes Collective som Global Creative Makeup Partners.

Deres rolle? At skabe nye ikoniske produkter. At skabe sæsonens makeup-kollektioner, og at kreere de makeuplooks, der ses i både kampagner og på Chanels catwalk.