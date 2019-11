Ny webserie: Pernille Rosendahl undersøger, hvordan man bliver skøn indefra

1. Spis i regnbuens farver

Der er ingen tvivl om, at det har betydning for vores hud, hvad vi spiser. Ernæringsekspert Louise Meng har et simpelt råd: Spis efter regnbuens farver.

”Jeg plejer faktisk at sige, at man skal spise alle regnbuens farver. Særligt når det kommer til grøntsager,” siger hun og fortsætter:

”Jo smukkere maden er, jo mere skønhed indefra kan man tit også bidrage med. Det handler om variation. Der er ikke én enkel mirakelmager, som er nøglen til, at du bliver smuk indefra.”

Et godt tip er at vælge fire-fem madvarer med hver sin farve, der stimulerer dine sanser.

”Når jeg laver salater, skal der minimum være 4-5 forskellige ting i. Og så tænker jeg meget i smagsoplevelsen,” uddyber hun.

Et godt sted at starte er den grønne farve. Louise Meng påpeger, at særligt de grønne blade som for eksempel spinat, grønkål og brøndkarse er gode at gå efter.