Philine Roepstorff: "Disse produkter har gjort størst forskel for min hud"

"Det er meget svært for mig at vælge mellem Masque Vivant og Masque VIP 02 fra Biologique Recherche. Det er uden tvivl de bedste masker, jeg har prøvet – og det er ikke 'bare' masker. Det er nogle af de produkter, der har gjort størst forskel for min hud - virkelig transformeret den og gjort min hud langt finere, end den har været før."

"Hvis jeg skal vælge én af dem, så tror jeg faktisk, at jeg ville gå med VIP 02. Den kan jeg bruge hver dag. Vivant bruger jeg, når jeg er slået ud eller har lidt problemer. Ofte blander jeg dem faktisk – eller bruger Vivant i T-zonen og VIP 02 i resten af ansigtet samt på hals og bryst. Jeg synes, alle burde prøve VIP 02, så du selv kan opleve den forskel, som den virkelig kan gøre."