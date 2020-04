Rihanna overrasker med ny skønhedslancering

Fenty Beauty står efterhånden som et stærkt brand i skønhedsbranchen. Ikke mindst fordi Rihanna, som er kvinden bag Fenty Beauty, var en af de første, der lancerede foundations til alle hudtoner. At det ikke var gjort før, kan virke besynderligt, men tilbage i 2017, var det langtfra normen, indtil Rihanna skabte præcedens for resten af branchen med sin kollektion af foundations i 50 forskellige nuancer. Siden da har Rihanna skabt flere fine makeupprodukter med ditto sjove og peronlige navne som Killawatt og Diamond bomb, og nu ser det ud til, at hun er klar til at erobre et nyt marked.