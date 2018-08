Rynker og gråt hår kan stoppes ifølge ny forskning

Mitokondriers effekt på din hud

Kort fortalt er mitokondrier en del af vores celler, som er med til at give cellerne energi, hvorfor de ofte kaldes for cellens kraftværker. Med alderen forekommer gen-mutationer, som også rammer mitokondrierne, hvilket ændrer deres funktion, og kroppen vil begynde at vise tegn på aldring, både udvendigt og indvendigt.

Epokegørende opdagelse

Men ifølge det nye forskningsprojekt kan gen-mutationen, som foresager aldring, stoppes. Forskerne fandt frem til metoden ved først at øge gen-mutationen i mus, hvilket gav kraftige aldringstegn, for derefter at stoppe mutationen, og her sås en overraskende omvending af processen, der resulterede i et fornyet, ungdommeligt udseende:

“Ud fra hvad vi ved er denne observation ikke set før,” udtaler Keshaw Sing, som er en af forskerne bag, og forklarer videre, at opdagelsen påviser mitokondriernes afgørende rolle i bevarelsen af hår og hud.