Så let laver du din egen bodyscrub

Hjemme bedst. Den næste tid deler vi et dagligt tip, som bekæmper corona-kedsomheden og gør godt for krop, sjæl eller humør.

Nu, hvor hver dag bliver brugt hjemme, betyder det for manges vedkommende, at der er kommet lidt mere tid til de små ting. Det kunne for eksempel være alle de skønhedsritualer, du normalt springer over. Brug tiden på at pleje huden med en bodyscrub, der fjerner de døde hudceller, og gør huden mere frisk at se på.

Har du ikke en scrub, kan den nemt laves med ingredienser fra køkkenet, og her er vores bud på tre nemme og lækre hjemmelavede bodyscrubs.