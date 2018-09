1. Påfør mascaraen på toppen

I jagten på lange vipper er der mange, som påfører mere mascara end nødvendigt, hvilket ofte ender med klumper og alt for mørke vipper.

Prøv i stedet at påføre mascara på oversiden af vipperne først, for derefter at bruge mascaraen som du plejer – det gør en verden til forskel.

2. Varm din vippebukker

Tag din føntørrer, og varm din vippebukker i 15 sekunder, inden du bruger den. Varmen gør, at dine vipper vil se ekstra fyldige ud.