Skønhedsredaktøren: "Sådan får jeg den smukkeste 'instant' glød."

"Jeg er på evig jagt efter glød til huden, og endnu mere om vinteren, hvor huden kan være ligeså trist som det danske vejr. Jeg er stor tilhænger af selvbrunerdråber til ansigtet, og bruger dem gerne året rundt. I mine øjne findes der ikke noget der hedder for meget glød, så længe resultatet altså bare er naturligt. En af mine nyeste favoritter er Sunshine Drops fra Drunk Elephant, som virkelig er helt fantastiske og fortjener al den hype de i øjeblikket får på TikTok.

I modsætning til selvbrunerdråber kan gløden vaskes af med det samme, men tro mig, det har du selvfølgelig ikke lyst til. Miks et par dråber i dit serum eller creme om morgenen, og du vil med det samme kunne se, at din hud er blevet mere sund, glowy og ensartet at se på.

Du kan også bruge den ublandet, men så skal det kun være på kindben og næseryg – ellers bliver den alt for intens," siger Costumes skønhedsredaktør Marie Hindkær.